Госдеп определит необходимость принятия мер против охраны Эрдогана после расследования

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США определит, необходимы ли дополнительные меры в отношении сотрудников охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после того, как будет проведено расследование по факту столкновений во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого зачитала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Обвинения в отношении 12 сотрудников безопасности Турции демонстрируют США, что они не допустят, чтобы те или иные люди запугивали и (применяли) насилие для подавления права на свободу слова и легитимного выражения политической позиции. Госдепартамент продолжит работать с правоохранительными органами. Когда будут сделаны выводы, Госдепартамент определит, необходимо ли предпринять дополнительные меры (в отношении сотрудников безопасности Турции)", - привела Науэрт слова госсекретаря США.

Как сообщило агентство AP, в четверг полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти сотрудников охраны Эрдогана в рамках расследования столкновений во время визита турецкого лидера в Вашингтон. По данному делу также разыскиваются трое турецких полицейских, участвовавших в стычках.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.