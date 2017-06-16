Эрдоган обещал политически и юридически ответить США из-за ордеров на арест его охранников

АНКАРА, 16 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал дать ответ Соединенным Штатам из-за выданных ордеров на арест своих охранников. Об этом заявил турецкий лидер во время выступления в президентском дворце в Анкаре.

"Я был в США, сторонники РПК (Рабочая партия Курдистана) и FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов") проводили акцию в 40-50 метрах от того места, где находился я, - отметил он. - Американская полиция не предпринимала каких-либо действий. А если бы в Турции такое произошло, можете себе представить, что бы было?"

Эрдоган подчеркнул, что отныне "Турция будет бороться против решения американских властей политическими и юридическими методами". "Вчера арестовали двух граждан Турции, на 12 моих охранников выдали ордеры на арест. Что это вообще за закон? Если им не разрешено охранять меня в США, то зачем мне их с собой брать?", - сказал он.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.