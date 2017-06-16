Президент Венесуэлы призвал сограждан не допускать насилия

МЕХИКО, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльцам нужно избегать любых действий, которые могут привести к насилию и человеческим жертвам. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Так он прокомментировал известие о гибели участника манифестации в штате Сулия под колесами грузовика, перевозившего медикаменты.

"В этих обстоятельствах я призываю население к большему спокойствию, чтобы избежать насилия, - сказал глава государства в эфире телеканала VTV. - Чтобы больше не повторялось то, что произошло в Сулии". Ранее в тот же день Мадуро вручил более 60 наград военнослужащим и сотрудникам Национальной гвардии, участвовавшим в подавлении акций протеста и восстановлении порядка.

В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.