Globo: почти 6 тыс. венесуэльцев запросили убежище в Бразилии с начала года

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Более 5,7 тыс. граждан Венесуэлы запросили убежище на территории бразильского штата Рорайма с начала 2017 года. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты Globo.
Для сравнения, за весь 2016 год власти этого региона крупнейшей южноамериканской страны получили 2,2 тыс. подобных обращений. Резкий рост числа запросов свидетельствует о заметном ухудшении социально-экономической ситуации и росте насилия в Венесуэле.
С января по март за получением убежища обратились порядка 1 тыс. граждан Боливарианской Республики. В период с апреля по май число запросов увеличилось до 3,7 тыс., что совпало с резким обострением ситуации в Венесуэле, где уже третий месяц подряд практически каждый день проходят крупные антиправительственные манифестации.
Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, более 67 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.