В Японии введен в действие закон о предстоящем отречении императора Акихито

ТОКИО, 16 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии ввело в пятницу в действие ранее принятый парламентом уникальный закон, который впервые за последние 200 лет разрешает императору страны отречься от престола. Документ, как гласит его официально опубликованный текст, действует три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Точный день отречения 83-летнего императора Акихито будет определен путем дальнейших консультаций и оформлен в виде правительственного указа. Сразу же после этого на престол взойдет его сын - 57-летний наследный принц Нарухито.

Пока наиболее вероятным считается вариант, при котором Акихито уйдет на покой в декабре 2018 года. Однако не исключается, что это может произойти и раньше. Есть также предложение провести смену монарха 31 марта 2019 года вместе с завершением финансового года, чтобы облегчить делопроизводство в стране.

После отречения Акихито будет по-прежнему именоваться "Ваше величество", он сохранит свое нынешнее материальное содержание, хотя и переедет в другой дворец. В то же время он полностью передаст сыну свои конституционные функции в качестве символа государства и единства народа. В законе особо оговаривается, что ушедший на покой император лишается всех своих полномочий и обязанностей.

Акихито в августе прошлого года в беспрецедентном обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Действующее законодательство предполагает, что император выполняет свои церемониальные обязанности до конца жизни. Однако обращение Акихито было встречено в Японии с большой симпатией, как показали данные опросов общественного мнения. В результате было решено сделать лично для него исключение из действующего законодательства.

Закон об отречении был принят парламентом 9 июня нынешнего года. В феодальные времена императоры нередко при жизни уходили на покой - в последний раз это произошло в 1817 году.