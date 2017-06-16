США вводят ограничения на туристические поездки и финансовые операции с Кубой

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация США введет ограничения на финансовые операции с кубинскими организациями, которые принадлежат Вооруженным силам, разведке и спецслужбам островного государства, а также на туристические поездки. Об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами представитель Белого дома.

"Эти меры направлены на ограничение потока денег репрессивным элементам кубинского режима - ВС, разведывательным службам и спецслужбам, - отметил он. - Будут также введены меры по обеспечению строгого соблюдения закона по запрету туризма".

В Белом доме объяснили, что речь идет об определенных поездках на остров, которые подпадают под разрешенные категории, установленные при экс-президенте США Бараке Обаме. "До сих пор американцы могли приехать на остров, отнеся себя к одной из 12 разрешенных категорий. Одна из них - личные поездки по индивидуальным приглашениям - повышает риск потенциального злоупотребления законом о запрете туризма", - пояснил представитель Белого дома.

По его словам, в пятницу администрация США опубликует полный список ограничений, касающихся взаимоотношений с островным государством. "Эти требования будут адресованы министерствам финансов и торговли, которые должны будут изменить свои нормативные положения, регулирующие соответствующие сферы", - отметили в Белом доме. При этом представители администрации отметили, что большинство ограничений "не вступят в силу до тех пор, пока не будут опубликованы новые нормы и правила". Они также коснутся американского посольства на острове и спецтюрьмы в Гуантанамо.

"Новый политический курс (в отношении Кубы) вступает в силу завтра (в пятницу), но он направлен на установление новых правил. Так что фактические изменения произойдут, когда эти правила вступят в силу", - пояснили в администрации США. В частности, министерство финансов и торговли должны будут "разработать нормативы, запрещающие прямые финансовые операции с ВС, разведкой и спецслужбами Кубы". Госдепартамент опубликует перечень кубинских отелей, которые, по версии Вашингтона, принадлежат силовым структурам Кубы. Отдых там будет запрещен, как и финансовые операции с ними.

Однако "будут сделаны несколько исключений по этим транзакциям", отметили в Белом доме. Его представители также подчеркнули, что в деле "расширения американо-кубинских коммерческих связей все полностью зависит от (председателя Госсовета и Совета министров Кубы) Рауля Кастро и его режима".

Изменение политики в отношении Кубы

По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп еще в феврале поручил своему кабинету создать план изменения политики в отношении Кубы. Глава государства встречался с экспертами и членами Конгресса с целью обсудить вопросы, связанные с американо-кубинскими отношениями. Смягчение ограничений, которое предпринял Обама, нынешний президент назвал "плохой сделкой, которая не отстранила военный режим на Кубе и привела к росту репрессий на острове", рассказали в администрации США.

"Изменение политики по Кубе - это обещание Трампа, которое он выполнит. Он пообещал восстановить некоторые ограничения в отношении Кубы, пока они (власти) не предоставят религиозные и политические свободы своему народу, - подчеркнули в Белом доме. - Новые ограничения будут касаться занимающихся репрессиями членов правительства Кубы, а не простых кубинцев".

Как ожидается, в пятницу Трамп посетит Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, в основном крайне враждебно настроенная по отношению к властям в Гаване. Хозяин Белого дома объявит там об отмене некоторых решений Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой.

Взятый в декабре 2014 года курс на нормализацию двусторонних отношений приоткрыл возможности для посещений острова гражданами США. Американцы по-прежнему не могут посещать Кубу в качестве туристов, однако на деле могут приехать на остров, отнеся себя к одной из 12 разрешенных и достаточных условных категорий. Так, в страну разрешен въезд с культурной, образовательной, религиозной или гуманитарной целями. Кроме того, на Кубу могут приезжать лица, имеющие там родственников.

В августе 2016 года было восстановлено регулярное авиасообщение между США и Кубой. Кроме того, многие американские круизные компании получили разрешение на организацию морских путешествий на остров Свободы.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.