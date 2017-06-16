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Пентагон заявил, что не принимал решений об увеличении контингента США в Афганистане

Международная панорама
16 июня, 5:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее AP сообщило, что минобороны США увеличит контингент в Афганистане, а основная часть дополнительных войск будет консультировать и обучать афганские силы безопасности

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон не принимал решений об изменении численности контингента американских войск в Афганистане. Об этом корреспонденту ТАСС заявил официальный представитель министерства обороны США Кристофер Шервуд, отвечая на вопрос о возможной отправке в республику дополнительно более 4 тыс. американских военных.

"Никаких решений не принималось", - отметил Шервуд.

Ранее агентство AP сообщило, что Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане. По сведениям агентства, основная часть дополнительных войск будет консультировать и обучать афганские силы безопасности. Остальные займутся проведением контртеррористических операций против талибов и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тыс. человек. Всего с 2001 года в республике погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих.

Во вторник президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане.

В середине мая на слушаниях в Конгрессе США директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости США и НАТО изменить стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Если они не сделают это, уверен генерал-лейтенант, то движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется значительного прогресса на поле боя.

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