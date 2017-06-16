Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле группа министров оставила посты ради выборов в Конституционную ассамблею

Международная панорама
16 июня, 5:57 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Выборы в орган, который может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны, намечены на 30 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Четыре члена правительства Венесуэлы в четверг ушли в отставку, чтобы принять участие в выборах в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщил телеканал VTV.

Выборы в орган, который может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны, намечены на 30 июля.

Свои посты покинули вице-президент по вопросам развития территориального социализма, министр по вопросам коммун и общественных движений Аристобуло Истурис, министр по делам тюрем Ирис Варела, министр по делам индейских народов Алоа Нуньес и министр культуры Адан Чавес. Их сменщиками стали Кира Андраде, Мирелис Морено, Ямилет Кальдерон и Ана Рейес, соответственно. Должность вице-президента вместо Истуриса занял генерал Мануэль Кеведо.

Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА обострило ситуацию в Венесуэле. Третий месяц подряд в республике идут антиправительственные выступления. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
4
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама