В Венесуэле группа министров оставила посты ради выборов в Конституционную ассамблею

МЕХИКО, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Четыре члена правительства Венесуэлы в четверг ушли в отставку, чтобы принять участие в выборах в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщил телеканал VTV.

Выборы в орган, который может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны, намечены на 30 июля.

Свои посты покинули вице-президент по вопросам развития территориального социализма, министр по вопросам коммун и общественных движений Аристобуло Истурис, министр по делам тюрем Ирис Варела, министр по делам индейских народов Алоа Нуньес и министр культуры Адан Чавес. Их сменщиками стали Кира Андраде, Мирелис Морено, Ямилет Кальдерон и Ана Рейес, соответственно. Должность вице-президента вместо Истуриса занял генерал Мануэль Кеведо.

Решение президента Николаса Мадуро о созыве КА обострило ситуацию в Венесуэле. Третий месяц подряд в республике идут антиправительственные выступления. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.