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Очевидцы: боевики ИГ применяли тактику выжженной земли, отступая из провинции Алеппо

Международная панорама
16 июня, 6:29 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 16, июня. /ТАСС

По их словам, террористы уничтожали и разрушали объекты социальной инфраструктуры

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АЛЕППО /Сирия/, 16 июня. /ТАСС/. Жители освобожденных от боевиков населенных пунктов провинции Алеппо сообщили о тактике выжженной земли, которые применяли, отступая, террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Хлебопек Ахмад ас-Сафар из села Аран рассказал журналистам, что до войны его пекарня производила в день до 15 тонн хлеба и снабжала им 36 населенных пунктов. "Когда сирийская армия начала продвигаться к селу, боевики разобрали и вывезли все оборудование", - сказал он.

С ним согласился агроном Усама Обейд. "Террористы уничтожали и разрушали объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев", - отметил он.

По словам возвратившегося в село после освобождения Хусейна Хадж Ибрагима, игиловцы не оставляли мирным жителям шансов на выживание. "Мы покинули Аран, когда террористы начали убивать наших односельчан, только за один день они зарезали 10 человек, раньше в селе мирно жили 15 тысяч человек, а сейчас не более 1200", - сказал он, выразив уверенность в том, что власти Сирии помогут возродиться селу как можно быстрее.

Хусейн Хадж Ибрагим сообщил, что после освобождения в селе начал работу медпункт, принимающий больных из десятков близлежащих населенных пунктов, полицейский участок, восстановлена работы водяной скважины, подача электроэнергии осуществляется от солнечных батарей.

Жители Арана поверили властям, говорят жители этого села, и десятки семей уже возвратились в свои дома.

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