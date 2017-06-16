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МИД Чили назвал недопустимым полученный гражданином республики отказ во въезде в Израиль

Международная панорама
16 июня, 6:34 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Власти республики "передали посольству Израиля ноту, в которой выразили свое недовольство"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Чили выразило недовольство в связи с тем, что израильские власти отказали во въезде гражданину южноамериканской республики палестинского происхождения. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Правительство Чили считает недопустимым решение израильских властей запретить въезд Омару Саламе, который собирался посетить землю своих предков в Палестине", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что власти республики "передали посольству Израиля ноту, в которой выразили свое недовольство".

В апреле власти Израиля уже отказывали во въезде чилийскому гражданину. Тогда в ответ на ноту чилийского правительства посольство ближневосточной страны сказало, что исполнительный директор чилийской общественной организации Federacion Palestina не смог въехать в Израиль в связи с открытой поддержкой движения БДС ("Бойкот, дивестиции, санкции" в отношении Израиля, BDS).

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