МИД Чили назвал недопустимым полученный гражданином республики отказ во въезде в Израиль

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Чили выразило недовольство в связи с тем, что израильские власти отказали во въезде гражданину южноамериканской республики палестинского происхождения. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Правительство Чили считает недопустимым решение израильских властей запретить въезд Омару Саламе, который собирался посетить землю своих предков в Палестине", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что власти республики "передали посольству Израиля ноту, в которой выразили свое недовольство".

В апреле власти Израиля уже отказывали во въезде чилийскому гражданину. Тогда в ответ на ноту чилийского правительства посольство ближневосточной страны сказало, что исполнительный директор чилийской общественной организации Federacion Palestina не смог въехать в Израиль в связи с открытой поддержкой движения БДС ("Бойкот, дивестиции, санкции" в отношении Израиля, BDS).