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США обвинили китайскую компанию в отмывании денег в интересах КНДР

Международная панорама
16 июня, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В заявлении федерального прокурора США по округу Колумбия говорится, что Mingzheng International Trading Limited может быть оштрафована на $1,9 млн

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти США обвинили китайскую компанию в деятельности в интересах Банка внешней торговли КНДР, находящегося под международными санкциями. Компания из КНР может быть оштрафована на $1,9 млн, следует из заявления федерального прокурора США по округу Колумбия.

"Компания Mingzheng International Trading Limited, расположенная в городе Шэньян (китайская провинция Ляонин на границе с КНДР - прим. ТАСС), осуществляла в США запрещенные операции в интересах Банка внешней торговли КНДР и отмывала его выручку в американских финансовых институтах", - утверждает прокуратур.

Подчеркивается, что ФБР провело тщательное расследование, по итогам которого выяснилось, что компания из КНР является подставной и работает на северокорейские власти.

Из заявления прокурора следует, что министерство финансов США наложило санкции на Банк внешней торговли КНДР в марте 2013 года за его роль в создании оружия массового поражения.

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