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Встреча представителей Грузии и России состоится в Праге в первой декаде июля

Международная панорама
16 июня, 8:48 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

На встрече планируется рассмотреть накопившиеся вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, гуманитарные проблемы

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ТБИЛИСИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина состоится в Праге первой декаде июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Тбилиси Абашидзе.

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"С г-ном Карасиным достигнута договоренность о том, что очередная встреча состоится в Праге в первой декаде июля", - отметил он. "Первоначально проведение этой встречи в Праге предполагалось в конце июня, по взаимной договоренности встречу решено провести в первой декаде июля текущего года", - уточнил спецпредставитель.

По словам Абашидзе, на предстоящей в Праге встрече "будут рассмотрены накопившиеся за последние месяцы конкретные практические вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, гуманитарные проблемы и текущие вопросы". На переговорах в Праге, как и на предыдущих таких встречах этого формата, будут присутствовать также представители МИД, министерств экономики и транспортных ведомств Грузии и РФ.

2 сентября 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда же МИД Грузии сообщил, что "сохранит консульские отношения с РФ". С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии работает секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический и административно-технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ работает секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический персонал.

В ноябре 2012 года тогдашний глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ и назначил на него экс-посла Грузии в РФ (2001-2003 гг) Зураба Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы состоялась первая его встреча с Григорием Карасиным, с 2013 года их встречи (3-4 раза в год) проходят в Праге, последняя состоялась 7 февраля 2017 года. В Тбилиси и Москве не раз заявляли, что встречи в формате "Абашидзе-Карасин" "принесли определенные положительные результаты в плане восстановления и развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, решения гуманитарных проблем". Недавно премьер- министр Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия "продолжит поиск путей дальнейшей нормализации отношений с РФ, но это не произойдет в ущерб территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны".

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