Токио надеется на конструктивный диалог лидеров Японии и РФ по мирному договору

ТОКИО, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония надеется на продолжение конструктивного диалога между японским премьер-министром Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным по проблематике мирного договора. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Япония и Россия продолжают тесные контакты, в первую очередь на высшем уровне. На встрече лидеров двух стран в апреле был достигнут прогресс по тем соглашениям, которые они заключили в ходе встречи в декабре прошлого года. Что касается проблемы заключения мирного договора, то мы надеемся, что лидеры продолжат конструктивную дискуссию на этот счет", - сказал он.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.