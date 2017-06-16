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Свыше 400 тыс. нелегальных рабочих воспользовались амнистией и покинут Саудовскую Аравию

Международная панорама
16 июня, 10:05 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Свыше 100 тыс. человек уже покинули территорию королевства, сообщил глава паспортного департамента страны генерал-майор Сулейман аль-Яхъя

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Сотни тысяч иностранных рабочих, нарушивших миграционное законодательство Саудовской Аравии, готовятся вернуться на родину, воспользовавшись объявленной королевством амнистией. Об этом заявил глава паспортного департамента страны генерал-майор Сулейман аль-Яхъя.

"В общей сложности 404 тыс. человек, преступивших закон, регулирующий правила проживания в Саудовской Аравии, за отведенное время обратились в наш департамент и филиалы, размещенные по всей стране, чтобы оформить документы на выезд, - сказал он. - Свыше 100 тыс. человек уже покинули территорию королевства".

О программе "Государство без нарушений" в Эр-Рияде объявили 29 марта. С этого момента у нарушителей было 90 дней, чтобы относительно безболезненно и при всесторонней поддержке саудовских властей вернуться домой, при этом сохраняя право вернуться на работу в будущем. До истечения срока действия срока амнистии, которой в минувшем году воспользовались 2,5 млн человек, остается чуть больше 10 дней.

Руководство Саудовской Аравии не первый год пытается решить проблему обилия нелегальных рабочих, численность которых достигает 5 млн человек, или 20% населения страны. Проблема во многом связана с архаичной системой спонсорства в отношении приезжих рабочих, которую международные правозащитные организации называют легализованной формой рабства. Спонсорство широко в той или иной форме применяется также в Катаре, ОАЭ, Кувейте, Омане. Бахрейн в 2009 году стал первым и пока единственным государством зоны Персидского залива, полностью отказавшимся от пагубной практики.

Экспатрианты становились зачастую "заложниками" своих работодателей из числа подданных: они не могли сменить место работы, если их не устраивали условия, или покинуть страну - для этого требовалось специальное разрешение. Нередко случалось и так, что у них отнимали паспорта, вынуждая присоединиться к "армии" нелегалов.

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