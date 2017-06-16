В столице Таиланда в результате взрыва пострадал один человек

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в столице Таиланда Бангкоке. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, взрыв был небольшой силы, вызвавшее его устройство было размером с шарик для пинг-понга. "Оно находилось в пластиковом пакете, спрятанном в кустах, когда сотрудник городской службы уборки достал его и открыл, оно взорвалось", - приводит агентство слова сотрудника полиции на месте происшествия.

В последнее время в Таиланде участились происшествия с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 22 мая, в трехлетнюю годовщину военного переворота в Таиланде, взрыв произошел в столице страны на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

Вооруженные силы Таиланда заявили в среду о задержании по подозрению в организации взрыва в больнице 62-летнего инженера-электрика, ранее работавшего в государственной электроснабжающей компании. Подозреваемый признался в причастности к установке шести взрывных устройств в Бангкоке в разные годы. В том числе он взял на себя вину за три взрыва, произошедшие в последние месяцы и ставшие причиной массового ранения людей в столице Таиланда. Задержанный настаивает, что действовал в одиночку, тем не менее следствие продолжает искать его сообщников, сообщила газета Bangkok Post.