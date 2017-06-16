Правительство ЮАР повысило квоту чернокожих собственников горнорудных компаний до 30%

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Правительство ЮАР повысило квоту чернокожих собственников горнорудных компаний с 26 до 30%.

На выполнение этого требования отводится один год, сообщил министр природных ресурсов Мосебензи Зване, представляя новый Шахтный устав страны.

"Кнопка нажата. Обратного пути нет. Успех устава означает, что коллективное богатство страны будет распределено среди всего народа ЮАР, - заявил он. - Те, у кого сейчас 26%, должны добавить 4% до 30".

Это решение лежит в русле объявленной президентом Джейкобом Зумой политики радикальной экономической трансформации в пользу чернокожего населения, призванной ликвидировать доминирование белого меньшинства в экономике. Спустя 23 года после падения апартеида белые занимают почти 70% управленческих должностей в частных компаниях, а чернокожие - 14% притом, что белое меньшинство составляет 8% 55-миллионного населения ЮАР, а чернокожие - более 80%.

Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) призвал правительство законодательно искоренить доминирование белого меньшинства в руководстве частных компаний.

Спустя 23 года после падения апартеида "мы не можем больше сдерживать недовольство чернокожего большинства упорными действиями правящего класса, направленными на защиту привилегий белых в ущерб национальному примирению и обеспечению равенства всех граждан Южной Африки", заявила партия. "Политика радикальной экономической трансформации требует искоренить существующий порядок, который увековечивает неравенство и социальную нестабильность. Правительство должно решительно бороться с работодателями, которые сопротивляются изменениям", - призвал АНК.

Политика радикальной экономической трансформации, в частности, предусматривает экспроприацию земель у белых фермеров. АНК считает, что завоеванная в 1994 году политическая свобода является "пустым звуком" без экономической свободы и справедливости.