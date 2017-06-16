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В Италии проходит общенациональная забастовка транспорта

Международная панорама
16 июня, 12:43 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Национальная авиакомпания Alitalia была вынуждена в связи с акцией протеста отменить 160 национальных и международных рейсов

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РИМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Общенациональная забастовка сотрудников транспортного сектора парализовала в пятницу движение в крупнейших городах Италии. Как сообщает новостной канал Rai News 24, национальная авиакомпания Alitalia была вынуждена в связи с акцией протеста отменить 160 национальных и международных рейсов. В крупнейших аэропортах страны пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своем рейсе.

24-часовая забастовка распространяется на все виды общественного транспорта: метро, наземный транспорт, а также железные дороги. Особые перебои ожидаются в движении пригородных электричек. При этом государственные желдороги Trenitalia гарантируют соблюдение расписания скоростных поездов.

Профсоюзы сотрудников транспортного сектора протестуют против плана приватизации и либерализации отрасли пассажирских перевозок.

 

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