Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае

Международная панорама
16 июня, 11:18 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

На этой неделе книга заняла второе место в категории "Политическая и военная литература"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Сборник "Анекдоты от Си Цзиньпина" стал бестселлером в Китае.

Газета "Чжунго жибао" пишет, что в книгу вошли короткие истории и афоризмы различных китайских и зарубежных деятелей, которые глава китайского государства использовал в своей работе.

Сборник выпущен издательством "Жэньминь чубаньшэ" при участии редакционного отдела печатного органа Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) газеты "Жэньминь жибао".

"По мере того как книга с анекдотами и изречениями, которые он упоминал в своих речах и статьях, получает все большую популярность в книжных магазинах и среди широкой публики буквально через считанные дни после выхода сборника в свет, возникает новое видение стиля и образа мыслей председателя КНР Си Цзиньпина, что позволяет сформировать обновленное представление о его руководстве", - пишет газета.

Книга, подчеркивает издание, также снискала одобрительные отзывы литературных критиков, увидевших в ней "неформальный взгляд на вызовы, с которыми сталкиваются руководители в XXI веке".

"Публичные выступления Си Цзиньпина характеризуются двумя чертами: они весьма убедительны и отличаются высоким уровнем культурных отсылок. Когда я их читаю, то неизменно ощущаю его уникальную харизму", - отмечает профессор Школы китайского языка и литературы при Пекинском педагогическом университете Кан Чжэнь.

На этой неделе "Анекдоты от Си Цзиньпина" заняли второе место в категории "Политическая и военная литература" в рейтинге компании "Цзиньдун" - одной из крупнейших в стране книжных торговых фирм.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама