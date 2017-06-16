"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае

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ПЕКИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Сборник "Анекдоты от Си Цзиньпина" стал бестселлером в Китае.
Газета "Чжунго жибао" пишет, что в книгу вошли короткие истории и афоризмы различных китайских и зарубежных деятелей, которые глава китайского государства использовал в своей работе.
Сборник выпущен издательством "Жэньминь чубаньшэ" при участии редакционного отдела печатного органа Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) газеты "Жэньминь жибао".
"По мере того как книга с анекдотами и изречениями, которые он упоминал в своих речах и статьях, получает все большую популярность в книжных магазинах и среди широкой публики буквально через считанные дни после выхода сборника в свет, возникает новое видение стиля и образа мыслей председателя КНР Си Цзиньпина, что позволяет сформировать обновленное представление о его руководстве", - пишет газета.
Книга, подчеркивает издание, также снискала одобрительные отзывы литературных критиков, увидевших в ней "неформальный взгляд на вызовы, с которыми сталкиваются руководители в XXI веке".
"Публичные выступления Си Цзиньпина характеризуются двумя чертами: они весьма убедительны и отличаются высоким уровнем культурных отсылок. Когда я их читаю, то неизменно ощущаю его уникальную харизму", - отмечает профессор Школы китайского языка и литературы при Пекинском педагогическом университете Кан Чжэнь.
На этой неделе "Анекдоты от Си Цзиньпина" заняли второе место в категории "Политическая и военная литература" в рейтинге компании "Цзиньдун" - одной из крупнейших в стране книжных торговых фирм.