Израиль рассчитывает до конца года договориться с РФ о взаимном признании военной службы

Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 12:07
Развитие бизнес-навигации в РоссииИнфографика 16 июня, 12:00
Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 июня, 11:56
ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для LaysЭкономика и бизнес 16 июня, 11:56
Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на УралеНовости Урала 16 июня, 11:54
Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедерацийСпорт 16 июня, 11:54
Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственностиСоциальная ответственность 16 июня, 11:52
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 11:49
Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболуМосква 16 июня, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Израиля надеются до конца года подписать с Россией соглашение о взаимном признании военной службы, сообщил в пятницу посол Израиля в РФ Гарри Корен на встрече с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым.
"Хотел бы назвать одну тему, которая может быть интересна вашему комитету и которая находится на повестке дня, - подписание в этом году соглашения, которое связано с предотвращением двойной службы в армии",- сказал Корен.
Он пояснил, что благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России и наоборот. "Те, кто свой долг отдадут здесь, в России, попав в Израиль, не будут призваны на службу там", - сказал посол.
Израильские власти предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.