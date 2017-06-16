Израиль рассчитывает до конца года договориться с РФ о взаимном признании военной службы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Израиля надеются до конца года подписать с Россией соглашение о взаимном признании военной службы, сообщил в пятницу посол Израиля в РФ Гарри Корен на встрече с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

"Хотел бы назвать одну тему, которая может быть интересна вашему комитету и которая находится на повестке дня, - подписание в этом году соглашения, которое связано с предотвращением двойной службы в армии",- сказал Корен.

Он пояснил, что благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России и наоборот. "Те, кто свой долг отдадут здесь, в России, попав в Израиль, не будут призваны на службу там", - сказал посол.

Израильские власти предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.