Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль рассчитывает до конца года договориться с РФ о взаимном признании военной службы

Международная панорама
16 июня, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В случае принятия документа, обладатели двойного гражданства, отслужившие в российской армии, будут освобождены от службы в Армии обороны Израиля и наоборот

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Израиля надеются до конца года подписать с Россией соглашение о взаимном признании военной службы, сообщил в пятницу посол Израиля в РФ Гарри Корен на встрече с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

"Хотел бы назвать одну тему, которая может быть интересна вашему комитету и которая находится на повестке дня, - подписание в этом году соглашения, которое связано с предотвращением двойной службы в армии",- сказал Корен.

Он пояснил, что благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России и наоборот. "Те, кто свой долг отдадут здесь, в России, попав в Израиль, не будут призваны на службу там", - сказал посол.

Израильские власти предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама