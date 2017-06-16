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Хаммонд: приоритетом Лондона на переговорах по Brexit станет защита рабочих мест

Международная панорама
16 июня, 11:36 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Брюссель и Лондон уже подтвердили, что первый раунд переговоров по Brexit должен стартовать 19 июня

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БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Приоритетами Лондона на переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) станут защита рабочих мест и экономического роста в Великобритании. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хаммонд по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов (ЭКОФИН), проходящее в Люксембурге. Заявление Хаммонда транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Когда мы начнем переговоры на следующей неделе, мы намерены придерживаться искреннего и прагматического подхода для достижения оптимальных условий для Великобритании и остальных 27 стран ЕС, - сказал Хаммонд. - Мы намерены добиваться защиты рабочих мест и экономического роста".

В то же время Хаммонд уклонился от ответа на конкретные вопросы по сути переговоров, включая тот, намерен ли Лондон добиваться сохранения своего участия в едином рынке ЕС.

Брюссель и Лондон уже подтвердили, что первый раунд переговоров по Brexit должен стартовать 19 июня в бельгийской столице, однако пока не озвучили, как именно будет происходить этот процесс.

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