Президент Латвии: НАТО необходимо искать диалог с Россией

Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
"Надежда есть всегда": главные цитаты из фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"Политика 16 июня, 13:05
Решение по выкатному полю стадиона в Петербурге будет принято после Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 16 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. НАТО необходимо искать возможности диалога с Россией. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на дискуссии "НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие НАТО в Балтии и Польше".
По его утверждению, увеличение присутствия сил НАТО в регионе является убедительным средством сдерживания России. "Не менее важно также поддерживать диалог, который позволил бы создавать лучшие, более надежные и предсказуемые отношения с Россией", - считает глава государства.
По его словам, диалог с Россией необходим потому, что никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. "Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности", - подчеркнул Вейонис. Президент Латвии также высоко оценил вклад и солидарность НАТО со странами Балтии в условиях нынешних вызовов безопасности в мире.
Кроме того, Вейонис напомнил о готовности Латвии увеличить свой оборонный бюджет до 2% от ВВП в 2018 году. "Не менее важным является наше намерение увеличить бюджет на оборону в Европе, поскольку это будет укреплять и все НАТО", - отметил он. "Мы все должны делать больше. Латвия готова делать больше", - добавил президент.
На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тысячи человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии до 19 июня.