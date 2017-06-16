Президент Латвии: НАТО необходимо искать диалог с Россией

РИГА, 16 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. НАТО необходимо искать возможности диалога с Россией. Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на дискуссии "НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие НАТО в Балтии и Польше".

По его утверждению, увеличение присутствия сил НАТО в регионе является убедительным средством сдерживания России. "Не менее важно также поддерживать диалог, который позволил бы создавать лучшие, более надежные и предсказуемые отношения с Россией", - считает глава государства.

По его словам, диалог с Россией необходим потому, что никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. "Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности", - подчеркнул Вейонис. Президент Латвии также высоко оценил вклад и солидарность НАТО со странами Балтии в условиях нынешних вызовов безопасности в мире.

Кроме того, Вейонис напомнил о готовности Латвии увеличить свой оборонный бюджет до 2% от ВВП в 2018 году. "Не менее важным является наше намерение увеличить бюджет на оборону в Европе, поскольку это будет укреплять и все НАТО", - отметил он. "Мы все должны делать больше. Латвия готова делать больше", - добавил президент.

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тысячи человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии до 19 июня.