Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корбин предложил расселить пострадавших от пожара в Лондоне в домах состоятельных горожан

Международная панорама
16 июня, 12:39 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Лидер Лейбористской партии считает неприемлемым то, что в Лондоне есть пустые роскошные здания и квартиры в то время как бездомные и нищие ищут себе пристанище

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин предложил расселить пострадавших от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне в пустующих домах и квартирах района Кенсингтон, которые принадлежат представителям состоятельной части населения. Об этом, как информировала газета Daily Express, ультралевый лидер британской оппозиции заявил членам лейбористской фракции Палаты общин британского парламента.

Читайте также новости по теме:
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
© AP Photo/Matt Dunham

Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома в Лондоне

Очевидцы пожара в Лондоне: люди размахивали из окон белыми полотенцами, привлекая внимание

Случаи пожаров в высотных домах в мире. Досье

"Это неприемлемо, что в Лондоне у нас есть пустые роскошные здания и квартиры, приобретенные лишь как инструмент последующего заработка от вкладов в недвижимость, в то время как бездомные и нищие ищут себе пристанище", - приводит издание слова Корбина.

Лидер лейбористов также обратил внимание однопартийцев на контрасты столичного района Кенсингтон, где расположен дом Grenfell Tower. "Кенсингтон - это история двух совершенно различных городов: южная часть района невероятно богата, это самая состоятельная часть всей страны, но та часть, где произошел пожар, я думаю, является беднейшим районом опять же всей страны. И жилищные площади должны быть найдены и могут быть реквизированы в случае необходимости, чтобы гарантировать расселение жителей (сгоревшей "высотки") в пределах их района", - заявил Корбин. Как отмечает газета, призыв Корбина нашел отклик не только у его идеологических сторонников в рядах партии, но, в том числе, и у ряда политиков, которых принято было относить к умеренным лейбористам.

В мае Джереми Корбин представил самую радикальную предвыборную программу Лейбористской партии с 1983 года, пообещав национализировать железнодорожную инфраструктуру страны, Королевскую почту и водопроводные компании. На досрочных всеобщих выборах, состоявшихся 8 июня, Лейбористская партия заняла второе место, завоевав 262 депутатских мандата и увеличив численность своей фракции в Палате общин на 30 парламентариев.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших. Сотрудники лондонской полиции выражают надежду, что число жертв пожара в доме Grenfell Tower не будет трехзначным, заявил в четверг представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Персоны
Корбин, Джереми
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
6
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
7
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама