Корбин предложил расселить пострадавших от пожара в Лондоне в домах состоятельных горожан

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин предложил расселить пострадавших от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне в пустующих домах и квартирах района Кенсингтон, которые принадлежат представителям состоятельной части населения. Об этом, как информировала газета Daily Express, ультралевый лидер британской оппозиции заявил членам лейбористской фракции Палаты общин британского парламента.

"Это неприемлемо, что в Лондоне у нас есть пустые роскошные здания и квартиры, приобретенные лишь как инструмент последующего заработка от вкладов в недвижимость, в то время как бездомные и нищие ищут себе пристанище", - приводит издание слова Корбина.

Лидер лейбористов также обратил внимание однопартийцев на контрасты столичного района Кенсингтон, где расположен дом Grenfell Tower. "Кенсингтон - это история двух совершенно различных городов: южная часть района невероятно богата, это самая состоятельная часть всей страны, но та часть, где произошел пожар, я думаю, является беднейшим районом опять же всей страны. И жилищные площади должны быть найдены и могут быть реквизированы в случае необходимости, чтобы гарантировать расселение жителей (сгоревшей "высотки") в пределах их района", - заявил Корбин. Как отмечает газета, призыв Корбина нашел отклик не только у его идеологических сторонников в рядах партии, но, в том числе, и у ряда политиков, которых принято было относить к умеренным лейбористам.

В мае Джереми Корбин представил самую радикальную предвыборную программу Лейбористской партии с 1983 года, пообещав национализировать железнодорожную инфраструктуру страны, Королевскую почту и водопроводные компании. На досрочных всеобщих выборах, состоявшихся 8 июня, Лейбористская партия заняла второе место, завоевав 262 депутатских мандата и увеличив численность своей фракции в Палате общин на 30 парламентариев.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших. Сотрудники лондонской полиции выражают надежду, что число жертв пожара в доме Grenfell Tower не будет трехзначным, заявил в четверг представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.