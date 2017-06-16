Опрос: все меньше жителей Швеции поддерживают идею присоединения к НАТО

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Все меньше жителей Швеции считают, что королевству нужно вступить в НАТО. Об этом со ссылкой на данные опроса Гетеборгского университета пишет газета Dagens Nyheter.

Если в 2015 году 38% респондентов считали, что Швеции нужно стать членом Североатлантического альянса, то в 2016 году этот показатель снизился до 33%. Количество опрошенных, полагающих, что "присоединение к НАТО - плохое предложение", увеличилось за тот же период с 31 до 32%.

Идею вступления в НАТО поддерживают сторонники оппозиционных правоцентристских партий (Умеренной коалиционной, Христианско-демократической, Либеральной), в то время как красно-зеленый блок (партии Социал- демократическая, Охраны окружающей среды), Левая, а также "Феминистская инициатива" и популистская "Шведские демократы" выступают против. В Партии центра идея присоединения к альянсу стала заметно менее популярной - показатели в 2015 и 2016 годах составили 52 и 35%.

В то же время 74% опрошенных считают, что королевству важно иметь эффективную собственную оборону. Все больше шведов рассматривают воинскую обязанность как способ ее обеспечения (в 2013 году количество сторонников составляло 40%, в 2015 году - 51%, в 2016 году - 62%).