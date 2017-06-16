Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы торговой блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки в страну угля из России. Об этом заявил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.
"Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, перекрыть доступ российского угля. Мы собираемся перекрыть полностью поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана утвердить проект Насалика (министр угольной промышленности Украины - прим. ТАСС) о запрете торговли углем с РФ, есть такой документ, который саботируется и не подписывается кабинетом министров", - сказал он на пресс-конференции.
Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.