Институт демографии Украины прогнозирует сокращение населения к 2050 году до 30 млн

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Население Украины к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн человек до 30 млн человек. Такой прогноз сделал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Депопуляция стала характерной чертой для Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно", - считает ведущий научный сотрудник института Лидия Ткаченко, которую цитирует сайт общественной организации "Украинский выбор - право народа". По словам Ткаченко, Институт демографии и социальных исследований прогнозирует, что по "среднему варианту" численность населения составит 37 млн человек к 2050 году, по "высокому" - сохраняется нынешняя численность населения, по "низкому" - 30 млн.

Прогнозы украинских ученых мало в чем расходятся с европейскими, отметила Ткаченко. В ООН, в частности, прогнозируют, что к 2050 году "по среднему варианту" на Украине будут проживать 35 млн человек, "по высокому варианту" (если рождаемость повысится) - 39 млн, по "низкому варианту" (если будет все совсем плохо) - 31 млн. При этом, уточнила демограф, в ООН проводят подсчеты, учитывая показатели в Крыму и в Донбассе. "Нам нужно понимать, что вряд ли "высокий вариант" на Украине может быть реализован", - подчеркнула исследователь.

По данным Госстата, в 2016 году на Украине родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи. При этом меры стимулирования рождаемости, уровень которой равен среднему европейскому - 1,5 ребенка на одну женщину, дают, по мнению демографа, ограниченный эффект. Сокращение населения происходит из-за высокой смертности, считает ученый. "На этой проблеме и надо бы сосредоточить усилия государства, проводя соответствующую политику, и не только демографическую", - подчеркнула она.

Директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова ранее отмечала, что "население Украины будет сокращаться при любых условиях", потому что "исчерпан потенциал демографического роста". "У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Потому что с 60-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и, соответственно, каждое следующее поколение меньше предыдущего", - пояснила Либанова.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2017 года численность населения Украины составила 42,371 млн человек, однако демографы считают, что в настоящее время никто не может точно сказать, сколько человек проживает в стране.