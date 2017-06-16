Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Институт демографии Украины прогнозирует сокращение населения к 2050 году до 30 млн

Международная панорама
16 июня, 14:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Прогнозы украинских ученых мало в чем расходятся с европейскими - в ООН, в частности, прогнозируют, что к 2050 году "по среднему варианту" на Украине будут проживать 35 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Население Украины к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн человек до 30 млн человек. Такой прогноз сделал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Депопуляция стала характерной чертой для Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно", - считает ведущий научный сотрудник института Лидия Ткаченко, которую цитирует сайт общественной организации "Украинский выбор - право народа". По словам Ткаченко, Институт демографии и социальных исследований прогнозирует, что по "среднему варианту" численность населения составит 37 млн человек к 2050 году, по "высокому" - сохраняется нынешняя численность населения, по "низкому" - 30 млн.

Прогнозы украинских ученых мало в чем расходятся с европейскими, отметила Ткаченко. В ООН, в частности, прогнозируют, что к 2050 году "по среднему варианту" на Украине будут проживать 35 млн человек, "по высокому варианту" (если рождаемость повысится) - 39 млн, по "низкому варианту" (если будет все совсем плохо) - 31 млн. При этом, уточнила демограф, в ООН проводят подсчеты, учитывая показатели в Крыму и в Донбассе. "Нам нужно понимать, что вряд ли "высокий вариант" на Украине может быть реализован", - подчеркнула исследователь.

По данным Госстата, в 2016 году на Украине родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи. При этом меры стимулирования рождаемости, уровень которой равен среднему европейскому - 1,5 ребенка на одну женщину, дают, по мнению демографа, ограниченный эффект. Сокращение населения происходит из-за высокой смертности, считает ученый. "На этой проблеме и надо бы сосредоточить усилия государства, проводя соответствующую политику, и не только демографическую", - подчеркнула она.

Директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова ранее отмечала, что "население Украины будет сокращаться при любых условиях", потому что "исчерпан потенциал демографического роста". "У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Потому что с 60-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и, соответственно, каждое следующее поколение меньше предыдущего", - пояснила Либанова.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2017 года численность населения Украины составила 42,371 млн человек, однако демографы считают, что в настоящее время никто не может точно сказать, сколько человек проживает в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама