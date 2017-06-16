Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

В четверг прошла очередная, 15-я по счету, "Прямая линия" президента России Владимира Путина. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса россиян. Они касались общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Как отреагировали на "Прямую линию" мировые СМИ — в материале ТАСС.

США

Газета USA Today: "Россияне не рассматривают США как своего врага, а санкции, введенные правительством США, лишь укрепляют его страну, заявил Владимир Путин... Он отметил, что наши две страны были союзниками в двух мировых войнах. Он сказал, что многие россияне восхищаются достижениями американцев, и обвинил "истерию" в западных СМИ, а также резкие политические разногласия в США в том, что из-за них двусторонние отношения ухудшились. Он вновь отрицал российское вмешательство в американские выборы. Президент России сравнил уволенного директора ФБР Джеймса Коми с Эдвардом Сноуденом, заявив, что слив информации в печать больше подходит активисту, чем руководителю спецслужбы".

Журнал Foreign Policy: "Владимир Путин ответил на множество вопросов... Но вот на вопрос, кто станет его преемником, Путин не ответил. Он напомнил, что решать это должны российские избиратели".

Газета The New York Times: "Прямая линия" по телевидению включала каскад экономической статистики, большое внимание было уделено социальным вопросам... Путин так же, как в свое время Эдварду Сноудену, предложил политубежище Джеймсу Коми, если у уволенного директора ФБР возникнут правовые проблемы на родине. Путин впервые рассказал российской общественности, что у него есть двое внуков, один из которых ходит в детский сад, а второй недавно родился. Он не раскрыл других подробностей, объяснив это желанием защитить личную жизнь внуков и избежать того, чтобы они росли, как принцы… Путин выслушал всех, кто во время шоу сообщил о своих проблемах. Практически в каждом случае он выражал удивление, почему проблема еще не решена, учитывая то, что федеральное правительство уже выделило средства на эти цели. И в каждом случае он обещал решить проблему без промедления".

Агентство AP: "Путин не сказал, планирует ли он баллотироваться на очередной президентский срок на выборах 2018 года, хотя многие ожидают, что именно так он и поступит. Путин вновь подчеркнул, что отрицает обвинения со стороны американских разведслужб по поводу того, что Кремль вмешивался в выборы 2016 года в США. Он также выступил с ответными обвинениями в отношении США, указав, что они пытались повлиять на выборы в России путем финансирования неправительственных организаций, так как добивались мирового господства...".

Канада

Телеканал CTV: "Большая часть вопросов Путину касалась низкой зарплаты, плохого состояния жилья и дорог, проблем с медициной... Путин распорядился быстро решить все проблемы. Еще до окончания "Прямой линии" местные чиновники отрапортовали о начале устранения недостатков...".

Агентство Canadian Press: "Владимир Путин заявил, что Россия будет вкладывать ресурсы в развитие своей части Арктического региона как по экономическим, так и по военным причинам. Путин указал, что военное присутствие в Арктике необходимо для обеспечения безопасности России. В Кремле подчеркнули, что присутствие РФ в Арктике является одним из главных национальных приоритетов в условиях обостряющегося соперничества в регионе, в котором, как считается, находится до четверти неразведанных запасов нефти и газа".

Германия

Газета Die Welt: "Путин, как и в прошлые годы, ответил на вопросы, связанные с общей ситуацией в экономике. По словам телеведущих, дозвонившиеся граждане чаще, чем во время предыдущих "Прямых линий", задавали вопросы именно по этой теме… Богатая полезными ископаемыми Россия с 2014 года испытывает проблемы из-за падения цен на нефть. Ситуация усугубляется западными санкциями, которые были введены из-за украинского кризиса. По этому поводу Путин сказал, что Россия живет в условиях санкций с тех пор, "как начала вставать с колен".

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Путин надеется на то, что наступит улучшение в напряженных отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Он сказал, что не считает США врагом. Ведь без конструктивного взаимодействия с Вашингтоном едва ли можно будет найти решение сирийского вопроса. Россия и Америка могли бы сотрудничать по вопросу контроля над вооружениями".

Великобритания

Газета Financial Times: "Владимир Путин на протяжении четырех часов отвечал на вопросы избирателей... Он пообещал обуздать рост бедности, высмеял переполох в Вашингтоне относительно предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США".

Газета The Daily Telegraph: "Владимир Путин предложил политическое убежище экс-главе ФБР Джеймсу Коми, который на прошлой неделе обвинил президента США Дональда Трампа во лжи. Российскому лидеру во время его ежегодной телевизионной "Прямой линии" был задан вопрос о показаниях Коми перед спецкомитетом Сената Конгресса США по разведке. Путин заявил, что не знаком с подробностями слушаний, но обратил внимание на эпизод, когда Коми рассказал о том, каким образом он передавал информацию прессе после того, как Трамп его уволил".

Франция

Агентство France-Presse: "Ситуация с преодолением бедности, цены на лекарства и искусство быть дедушкой: Владимир Путин в течение продолжительного времени отвечал на жалобы россиян, сохраняя в то же время интригу по поводу его намерений на президентских выборах в марте следующего года. В течение почти четырех часов… были затронуты не только повседневные проблемы россиян, отношения с США, но и личная жизнь и воспитание внуков… Его также спросили о манифестациях, организованных оппозиционером Алексеем Навальным. По словам президента, он готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей и решение проблем, стоящих перед страной, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара".

Газета Le Figaro: "Во время "Прямой линии" Путин одобрительно отозвался о проводимой Россией операции в Сирии. Он считает, что она дала бесценный опыт для российской армии… Россияне рассказывали президенту об ухудшении их жизни, низкой зарплате, слабой системе здравоохранения, разрушенных домах, разбитых дорогах. Путин напомнил о социальной защите, обязанностях местных властей, которые должны решать эти проблемы. Тем не менее, во многих случаях он обещал разобраться лично… Редкие вопросы, касающиеся внешней политики, дали Путину возможность предложить политическое убежище экс-главе ФБР Джеймсу Коми, если его будет преследовать американское правосудие".

Италия

Агентство ANSA: "Путин признал, что проблем хватает, отвечая на неудобные вопросы о росте бедности, низких зарплатах, жилищном фонде. Но затем он идет в контратаку. Смысл: были времена и похуже. Кризис закончился, и не стоит отчаиваться из-за внешнего противодействия, такого как санкции. Президент сосредоточен больше на внутренних темах, тех, что в большей степени интересуют людей: школы, больницы, пенсии, но не без оглядки на мир. Толчком к разговору об отношениях между Россией и США послужил звонок из Соединенных Штатов. На вопрос о новых манифестациях протеста и судьбе Алексея Навального президент ответил разумно и сдержанно. В целом Путин предстает мудрым и очень уравновешенным. Он сообщил, что недавно стал дедом во второй раз".

Газета Stampa: "Прямая линия" на этот раз не преследовала цели продемонстрировать процветающую Россию, в которой нет проблем. Наоборот, это общение должно было дать понять, что Путин — на стороне граждан, прислушивается к их мнению… Уравновешенный и сдержанный Путин ответил на жалобы, которые поступали с разных концов страны, — на низкие зарплаты, пенсии, на которые невозможно прожить, коррупцию, плохое здравоохранение, жилищные проблемы. На экранах россияне увидели своего президента, к которому они обращаются за помощью в решении проблем. Посыл ясен: не все так хорошо, как хотелось бы, но было и хуже, в любом случае период спада подошел к концу".

Австрия

Газета Der Standard: "Тема внешней политики ушла на второй план во время 15-й традиционной "Прямой линии" Владимира Путина. Актуальные экономические и социальные проблемы составили большую часть вопросов, и Путин начал беседу с оптимистических оценок. За первые четыре месяца экономический рост составил 0,7%, инвестиции и объем основного капитала даже выросли... Большинство россиян этого еще не ощутили, отметил Путин, упомянув о снижении реальной зарплаты... Несмотря на то, что Путин хотел через "Прямую линию" понять общее настроение народа, а не решать отдельные проблемы, в течение четырех часов он выступал в роли духовного наставника и спасителя людей, которые задавали вопросы".

Китай

Газета Huanqiu Shibao: "Путин подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы отношения с США вернулись в нормальное состояние. Президент высказал мнение, что развивающаяся в США русофобия — это результат прежде всего обостряющейся там внутриполитической борьбы. Как заявил российский лидер, "мы не считаем Америку своим врагом".

Япония

Телеканал NHK: "Говоря о проблеме "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курилы — прим. ТАСС), Путин дал понять, что переговоры между Москвой и Токио не будут продвигаться, если избегать дискуссий по поводу японо-американского договора о безопасности. Ранее Путин уже выражал опасения по поводу того, что в случае передачи Японии этих островов на них могут быть развернуты американские войска".

Агентство Kyodo News: "Отвечая на вопросы журналистов после "Прямой линии", Путин затронул проблему "северных территорий". По его мнению, для решения данной проблемы необходимо, чтобы Япония также обратила на это внимание своих союзников. Путин дал понять, что в случае передачи островов японской стороне существует необходимость создания Японией и США таких условий, которые сможет принять Россия. Речь идет о возможном размещении войск США на островах в соответствии с договором о безопасности".

Газета Mainichi Shimbun: "Путин много времени уделил состоянию экономики, заявив, что России удалось преодолеть кризис. Вместе с тем он обратил внимание на то, что реальные доходы населения снизились в последние годы, а уровень бедности, напротив, повысился. Путин назвал это серьезной проблемой".

Индия

Газета Times of India: "Россия вышла из рецессии, несмотря на санкции со стороны Запада, заявил Владимир Путин, добавив, что эти ограничения вынудили страну "включить мозги", чтобы уменьшить зависимость от энергетического экспорта".

Республика Корея

Газета Chosun Ilbo: "Президент Путин обрушился с критикой на Сенат Конгресса США за одобрение им новых санкций в отношении России. Он настаивал на том, что данный шаг был спровоцирован американскими СМИ, которые раздули скандал вокруг контактов между командой Трампа и российскими чиновниками. Путин также сказал, что Россия и США должны предпринять шаги по улучшению двусторонних связей".

Турция

Газета Dünya: "Путин дал ответ президенту Украины Петру Порошенко, который процитировал стихотворение Лермонтова "Немытая Россия"... С другой стороны, Путин пожелал Киеву успехов в процессе интеграции в Европейский союз, но некоторым посоветовал закрыть счета в офшорах".

Новостной портал Haberler: "Отвечая на вопросы после "Прямой линии", президент РФ Путин заявил, что курдская проблема очень чувствительная, отметив, что будет продолжать развивать связи с курдами. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала контакты с курдами. По его словам, нет каких-либо причин их разрывать".

Израиль

Газета Haaretz: "Все будет хорошо, я могу подтвердить это", — заверил Путин россиян в конце длившегося четыре часа марафона вопросов-ответов, в ходе которого было несколько сюрпризов, включая предложение убежища бывшему директору ФБР Джеймсу Коми... Путин сказал, что многие главы государств рассказывали ему о вмешательстве США в их внутренние дела. Но они не будут озвучивать свои проблемы открыто, боясь "испортить отношения" с Вашингтоном, отметил он".

Газета Ediot Ahronot: "Президент РФ назвал шаги Сената Конгресса США по ужесточению санкций против Москвы частью усилий по сдерживанию России. Путин выразил сожаление по поводу действий Сената, добавив, что западные санкции в отношении Москвы также нанесли ущерб и самому Западу. Он сказал, что санкции дали России стимул избавиться от зависимости от экспорта нефти и газа и "переключить наши мозги и таланты" на развитие других отраслей".

Саудовская Аравия

Газета Al-Sharq Al-Awsat: "Владимир Путин заявил о планах своей страны по улучшению боеспособности вооруженных сил сирийского режима, что позволит перевести российские подразделения на базы РФ в Сирии, отметив, что российская армия получила "бесценный опыт", участвуя в военных операциях... Путин подчеркнул важность сотрудничества с США для решения кризиса в Сирии, указав на успех, достигнутый совместно Москвой и Вашингтоном в решении кризиса вокруг иранского ядерного досье".

Катар

Газета Al-Araby: "Путин обозначил цели России в Сирии на будущий период: "налаживание политического процесса для мирного урегулирования при участии всех сторон конфликта, повышение боеспособности ВС Сирийской Арабской Республики, спокойный отвод сил РФ на базу "Хмеймим" и военно-морскую базу "Тартус", предоставив шанс сирийской армии действовать самостоятельно и эффективно для достижения желаемых результатов".

Газета Al-Hayat: "Президент РФ стремился ослабить опасения граждан относительно ухудшения условий жизни, подтвердив, что экономика России "преодолела этап застоя". Он также обязался реализовать долгосрочную программу реформ... Путин сказал, что рассматривает ужесточение американских санкций как результат политической борьбы в США, указав на препятствия, которые ставятся на пути президента Дональда Трампа. Он подтвердил готовность Москвы к конструктивному диалогу с Вашингтоном".

Египет

Газета Al-Ahram: "Владимир Путин заявил: перед нами стоит много задач, первая и самая важная — обеспечить рост доходов граждан... Путин сказал, что протесты всегда допустимы в рамках демократических процедур и должны происходить только в рамках закона, добавив при этом, что протестные акции, которые используются как инструмент самопропаганды и пиара, а также для решения личных проблем, недопустимы".

Новостной портал Sada El Balad: "Путин не дал прямого ответа, когда его спросили, останется ли он президентом России на очередной срок, отметив лишь, что народ определит, кто будет его преемником... Опросы общественного мнения показывают, что Путин с легкостью выиграет очередные президентские выборы, если решит баллотироваться".

ОАЭ

Телеканал Sky News Arabia: "Владимир Путин впервые рассказал о внуках, не раскрывая их имен, указав, что хочет держать их подальше от всеобщего внимания, чтобы они жили нормальной жизнью".