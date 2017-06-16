Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП

АСТАНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил мировому сообществу принять обновленную методику расчета валового внутреннего продукта (ВВП).

"Считаю, что на базе "зеленого" ВВП и таких индексов, как индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) мировое сообщество может принять обновленную методику расчета ВВП. Она должна адекватно отражать потребности в сбалансированном развитии стран", - заявил Назарбаев в пятницу на пленарном заседании Астанинского экономического форума.

Президент отметил, что часто используемый всеми индикатор ВВП имеет целый ряд существенных изъянов. "ВВП не отражает долгосрочный характер экономической деятельности, он не учитывает ущерб, который наносится окружающей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме того, он не отражает качество жизни в той или иной стране". По его словам, ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан и не учитывает расслоение населения по доходам. "Традиционный ВВП создает ложное восприятие об экономическом процветании", - отметил Назарбаев.

В ходе встречи с участниками Астанинского экономического форума в резиденции Акорда президент Казахстана также обозначил проблемы, сдерживающие устойчивое развитие стран. "Развитие отдельных регионов сдерживается множеством проблем и вызовов. Последние новости о выходе США из Парижского соглашения, проблемы вокруг Катара со стороны десятков стран - все это усложняет устойчивое развитие", - сказал Назарбаев. Он также отметил, что "экологические проблемы, процессы деглобализации, миграционные потоки, волатильность, патернализм в разных странах мешают торговле, взаимоотношениям, интеграции".

Система по учету эмиссии газов в атмосферу

Президент Казахстана также предложил выстроить единую информационную систему по учету эмиссии газов в атмосферу для ряда стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

"Республика Казахстан первой из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии заключила систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Мы разработали и приняли соответствующую нормативную правовую базу, готовы делиться опытом в этой сфере. Также предлагаю на пространстве этих стран выстроить единую информационную систему по учету эмиссии в атмосферу", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что важно стремиться к тому, чтобы информация по эмиссиям газов становилась доступной и полной в разрезе всех стран мира. "Надо уйти от протекционизма и субсидирования традиционной энергетики по примеру Ирландии, которая отказалась от государственной поддержки сырьевой экономики в целом", - считает лидер Казахстана.

По его мнению, важно всеобщее исполнение Парижского соглашения по климату. "По оценкам международных агентств, достижение его цели не только замедлит глобальное потепление, но даст прирост мировой экономики на $20 трлн или на 27%. При этом будут созданы миллионы новых рабочих мест", - подчеркнул Назарбаев.

Рост ВВП в пределах 4%

Кроме того Нурсултан Назарбаев сообщил, что по итогам 2017 года Казахстан ожидает роста экономики в пределах 4%.

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы в 2017 году, мы ожидаем рост ВВП страны в пределах 4%", - сказал Назарбаев.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, в январе - мае 2017 года рост ВВП страны составил 4,1% к соответствующему периоду 2016 года. В 2016 году ВВП Казахстана увеличился на 1%.