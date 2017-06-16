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В Японии создали приложение для смартфона, предупреждающее об эвакуации при атаке КНДР

Международная панорама
16 июня, 14:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Согласно расчетам, баллистическая ракета из КНДР может достичь Японии в течение 10 минут

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ТОКИО, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское правительство создало специальное приложение для смартфона, предоставляющее информацию об эвакуации на случай запуска баллистической ракеты в КНДР в сторону территории Японии.

Об этом сообщила газета "Иомиури".

Приложение связано с упрощенной версией интернет-сайта, запущенного в 2005 году. На нем представлены данные о функционирующей в стране системе оповещения граждан J-Alert, а также рубрика "вопрос-ответ" для разъяснения общественности тех или иных аспектов. Эту страничку ежемесячно посещали около 100 тыс. человек.

Однако в этом году этот показатель стал резко расти на фоне участившихся испытаний ракет Пхеньяном. Так, в марте этого года на сайт зашли 450 тыс. человек, а в апреле и вовсе рекордные 9,3 млн. Вместе с тем его создатели стали получать жалобы на плохо читаемый на экране шрифт, долгую загрузку и т.д. В результате было принято решение создать специальное приложение, которое решило все эти проблемы.

Таким образом, японцы получили более легкий доступ к информации о маршрутах эвакуации, а также местах, где можно укрыться от возможной ракетной атаки. Среди них - прочные здания, подземные переходы, станции метро или подвальные этажи. 

В мае этого года правительство Японии приняло решение обновить инструкции по предупреждению граждан с помощью систем J-Alert и ее аналога Em-Net. Главное изменение касается того, что теперь всех граждан будут призывать эвакуироваться в случаях, когда запущенная ракета теоретически может упасть на территории Японии. Ранее власти этого не делали.

По расчетам, баллистическая ракета может достичь Японии в течение 10 минут, в случае угрозы на улицах будет звучать сирена, а предупреждения будут рассылаться на мобильные телефоны и по электронной почте. Правительство Японии озабочено обострением ситуации на Корейском полуострове и активизацией ракетных запусков КНДР. Несколько раз северокорейские ракеты падали в исключительной экономической зоне страны, а 9 марта ракета упала всего в 200 км от полуострова Ното (префектура Исикава).

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