Советники президента Молдавии планируют провести в Москве консультации по Приднестровью

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Советники президента Молдавии планируют в начале июля провести в Москве консультации по вопросу приднестровского урегулирования. Об этом сообщил журналистам посол Молдавии в России Андрей Негуца.

"Изучается такая возможность, чтобы они провели беседу в Министерстве иностранных дел, других заинтересованы организациях, чтобы обсудить весь комплекс вопросов по приднестровскому урегулированию", - сказал Негуца, отметив, что российской стороне предложено провести консультации 3-4 июля.