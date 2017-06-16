Советники президента Молдавии планируют провести в Москве консультации по Приднестровью

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МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Советники президента Молдавии планируют в начале июля провести в Москве консультации по вопросу приднестровского урегулирования. Об этом сообщил журналистам посол Молдавии в России Андрей Негуца.
"Изучается такая возможность, чтобы они провели беседу в Министерстве иностранных дел, других заинтересованы организациях, чтобы обсудить весь комплекс вопросов по приднестровскому урегулированию", - сказал Негуца, отметив, что российской стороне предложено провести консультации 3-4 июля.