СМИ: сирийские войска заняли нефтяное поле Эль-Хабари к юго-западу от города Ракка

БЕЙРУТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия вернула под контроль нефтяное месторождение Эль-Хабари к юго-западу от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, правительственные силы расширяют масштабы военной операции к югу от реки Евфрат и в ряде мест вышли на линию соприкосновения с отрядами "Сил демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы. Войска очистили от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) несколько участков шоссе Атрая-Расафа, которое соединяет Ракку с провинциями Хама и Хомс.

К югу от города Табка (40 км от Ракки) сирийские военнослужащие освободили ранее нефтяное поле Эс-Саура и заняли расположенную там нефтенасосную станцию. Боевики ИГ понесли потери и отступили из этого района.

Передовые армейские части вышли сейчас к фермам Масакин- эс-Саура к югу от Евфрата, которые контролируют отряды СДС. Курдские бойцы заняли Табку 10 мая и штурмуют вторую неделю форпост ИГ в Ракке. Им оказывают поддержку ВВС международной коалиции под эгидой США.