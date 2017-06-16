Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФ

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что за семь месяцев расследований и слушаний в различных комитетах обеих палат Конгресса США никто так и не привел никаких доказательств приписываемого ему сговора с Россией. Американский лидер написал об этом в Twitter.
"После семи месяцев расследований и слушаний по поводу моего "сговора с русскими" никто так и не смог продемонстрировать хоть какие-то доказательства. Печально!" - сказал президент.
After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 June 2017
Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.