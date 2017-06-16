Пентагон изучает информацию о возможном уничтожении главаря ИГ

КАИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Министерство обороны США изучает информацию о возможном уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российских ВКС под сирийским городом Ракка. Об этом сообщил телеканал CNN Arabic со ссылкой на заявление представителя американского военного ведомства.

По его словам, Пентагон "ознакомлен с этим отчетом". "Россия нанесла авиаудар 28 мая по району близ Ракки, и в настоящее время мы изучаем информацию для подтверждения этих сведений", - отметил представитель Минобороны США.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели лидера группировки ИГ Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль- Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.