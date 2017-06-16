Трамп считает, что либеральные СМИ ненавидят, когда он использует свои соцсети

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американские либеральные СМИ, которые публикуют материалы о президенте США Дональде Трампе преимущественно в критическом ключе, ненавидят, когда хозяин Белого дома делает заявления при помощи социальных сетей. Американский лидер выразил такое мнение в Twitter, добавив, что "может обойтись и без них", предположительно, имея в виду представителей прессы.

"Лживые СМИ ненавидят, когда я использую мои мощные социальные сети - более 100 млн человек. Я и без них обойдусь", - написал глава государства. Что именно он подразумевает под цифрой в 100 млн человек, пока не ясно. У страницы президента в Twitter на сегодняшний день 32,4 млн подписчиков, еще порядка 1,7 млн - в Facebook.

The Fake News Media hates when I use what has turned out to be my very powerful Social Media - over 100 million people! I can go around them — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 June 2017

Ведущие американские телекомпании регулярно публикуют материалы, основанные на информации от источников, которую американская администрация позднее оглашает официально. Нередко в СМИ попадает и совершенно секретная информация, оглашение которой, по мнению ряда членов правительства и Конгресса, может угрожать национальной безопасности страны.

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". Президент США ранее на своей странице в Twitter назвал газетуThe New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.