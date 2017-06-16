СМИ: у мечети в Идлибе произошел взрыв

БЕЙРУТ, 16 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в городе Идлиб на северо-западе Сирии, есть погибшие. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи одной из мечетей. Подробности инцидента выясняются.