Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: с экономикой и трудоустройством в США все в порядке, несмотря на охоту на ведьм

Международная панорама
16 июня, 16:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент отметил, что в стране все меньше ограничений для бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на прекрасное состояние экономики США и ситуацию с трудоустройством в стране, несмотря на продолжающуюся охоту на ведьм вокруг приписываемого ему и его команде сговора с Россией. Американский лидер написал об этом в Twitter.

"Несмотря на продолжающуюся бездоказательную охоту на ведьм в США, с экономикой и числом рабочих мест все прекрасно. Ограничений (для бизнеса) все меньше, а вот с трудоустройством и энтузиазмом все, наоборот, только лучше", - заявил глава государства.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
6
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
7
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
Темы дня
Загрузка...
Реклама