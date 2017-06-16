Трамп: с экономикой и трудоустройством в США все в порядке, несмотря на охоту на ведьм

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на прекрасное состояние экономики США и ситуацию с трудоустройством в стране, несмотря на продолжающуюся охоту на ведьм вокруг приписываемого ему и его команде сговора с Россией. Американский лидер написал об этом в Twitter.

"Несмотря на продолжающуюся бездоказательную охоту на ведьм в США, с экономикой и числом рабочих мест все прекрасно. Ограничений (для бизнеса) все меньше, а вот с трудоустройством и энтузиазмом все, наоборот, только лучше", - заявил глава государства.

Despite the phony Witch Hunt going on in America, the economic & jobs numbers are great. Regulations way down, jobs and enthusiasm way up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 June 2017

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.