ЕС призывает США координировать с Брюсселем любые новые санкции в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз призывает США координировать действия по любым новым санкциям в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), комментируя одобрение Сенатом США новых антироссийских санкций.

"Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами", - отметили в пресс-службе ЕК.