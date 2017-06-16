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ЕС призывает США координировать с Брюсселем любые новые санкции в отношении РФ

Международная панорама
16 июня, 16:26 дата обновления: 16 июня, 16:34 UTC+3

Эти меры необходимы для поддержания единства между партнерами, отметили в пресс-службе Еврокомиссии

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БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз призывает США координировать действия по любым новым санкциям в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), комментируя одобрение Сенатом США новых антироссийских санкций.

"Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами", - отметили в пресс-службе ЕК.

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