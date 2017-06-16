Президент Венгрии подписал закон об "иностранных агентах"

ВЕНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Венгрии Янош Адер подписал закон, обязывающий неправительственные организации (НПО) раскрывать информацию об источниках своего финансирования из-за рубежа. Об этом сообщило венгерское агентство MTI.

"Я не вижу никаких юридических или конституционных преград на пути публикации закона", - отметил Адер. По его словам, закон не повлияет на работу НПО, но позволит государству видеть и контролировать деятельность "иностранных агентов". Каждая НПО будет обязана регистрироваться, указывать источники зарубежного финансирования, а также сопровождать свою документацию припиской "организация, финансируемая из-за рубежа".

Президент подчеркнул, что общественные организации являются неотъемлемой частью любого демократического общества. Так, в Венгрии на сегодня действуют более 56 тыс. подобных организаций, и закон не затрагивает их деятельность напрямую. Новая мера направлена на получение дополнительной отчетности от тех организаций, которые получают из-за рубежа более 7,2 млн форинтов (23,4 тыс. евро) в год.

Государственное собрание (парламент) Венгрии приняло 13 июня закон об источниках финансирования НПО. Документ был разработан правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", он направлен то, чтобы добиться большей транспарентности в работе НПО.