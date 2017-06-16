Умер Гельмут Коль

БЕРЛИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет, сообщил таблоид Bild.

Эту информацию подтвердили в партии Христианско-демократический союз (ХДС). "Мы скорбим", - говорится в Twitter ХДС.

Wir trauern. #RIP #HelmutKohl pic.twitter.com/oabr1NoWim — CDU Deutschlands (@CDU) 16 June 2017 По данным Bild, бывший глава правительства ФРГ, сыгравший одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии, скончался в своем доме в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Биография политика

Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене в семье банковского служащего. Политика заинтересовала его уже в юношестве: в 16 лет он стал членом ХДС и одним из соучредителей молодежной организации этой партии в своем родном городе. В 1959 году его избирают депутатом от ХДС ландтага (земельного парламента) Рейнланд-Пфальца.

После этого его политическая карьера начинает стремительный рост. В 1966 году Коль становится председателем земельной организации ХДС и, соответственно, членом федерального правления партии. Через три года он уже премьер-министр Рейнланд-Пфальца, а в июне 1973 года избран председателем ХДС и стал его бессменным лидером.

После распада социально-либеральной коалиции в 1982 году Гельмут Коль 1 октября становится главой правительства ФРГ. Его канцлерство длилось 16 лет. В 1990 году успешные переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" привели к объединению Германии.

Годы пребывания Коля у власти были отнюдь не худшим периодом в российско-германских отношениях. Он, как известно, умел ладить и договариваться и с генсеками ЦК КПСС, и с президентами СССР и России.

Бывший канцлер в последние годы крайне редко появлялся на публике по состоянию здоровья и практически не давал интервью. В 2008 году он в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске.

Отношение к России

Годы пребывания Коля у власти были отнюдь не худшим периодом в российско-германских отношениях. Он, как известно, умел ладить и договариваться и с генсеками ЦК КПСС, и с президентами СССР и России.

В 2014 году вышла книга Коля, название которой можно перевести как "В тревоге за Европу" ("Aus Sorge um Europa"). В ней бывший канцлер писал о необходимости проводить более взвешенную и обдуманную политику в отношении России. Он не одобрял возвращение к формату G7, считав решение не приглашать Москву на заседания клуба слишком жестким.

"Участие России в выстраивании стабильной европейской системы безопасности имеет жизненно важное значение", - отмечал Коль.

Бывший канцлер придерживался мнения, что ответственность за произошедшее на Украине лежит, в том числе, на Западе. "Он (Запад), конечно, не мог молчать относительно действий России и ситуации на Украине, но и сам мог бы действовать умнее, - указывал экс-канцлер. - Обе стороны здесь совершили ошибки".