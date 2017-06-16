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Спецпрокурор США по делу РФ привлек к расследованию 13 юристов

Международная панорама
16 июня, 18:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В ближайшее время планируется подключить к разбирательству еще несколько специалистов, уточнил официальный представитель спецпрокурора США Роберта Мюллера

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием в связи с утверждениями о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, привлек к этому разбирательству 13 юристов и планирует подключить к нему еще несколько специалистов. Об этом сообщил корр. ТАСС официальный представитель Мюллера Питер Карр.

"Я могу подтвердить, что помимо господина Мюллера у нас задействованы 13 юристов, на стадии согласования (подключение - прим. ТАСС) еще нескольких", - сказал он. Дополнительной информации по этому вопросу он не предоставил.

Мюллер был назначен спецпрокурором 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Речь идет о расследовании ФБР, отмечалось в документе. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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