Протестующие проникли в здание совета лондонского округа Кенсингтон и Челси

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Демонстранты, протестующие против действий властей в связи с пожаром в жилом доме Grenfell Tower, преодолели сопротивление полиции, проникли в здание совета лондонского административного округа Кенсингтон и Челси и требуют привлечь к ответственности виновных в происшествии. Прямое вещание из здания ведет телеканал Sky News.

Как отмечается, двумя главными требованиями протестующих являются немедленное расселение людей, оставшихся без крова в результате пожара, а также выделение государственных средств в помощь пострадавшим.

Акцию протеста в здании совета округа Кенсингтон и Челси на улице Хорнтон-стрит организовала общественная организация Radical Housing Network.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным, в результате этого пожара погибли порядка 70 человек, десятки пропали без вести.