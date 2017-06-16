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Протестующие проникли в здание совета лондонского округа Кенсингтон и Челси

Международная панорама
16 июня, 18:46 дата обновления: 16 июня, 19:06 UTC+3

Главными требованиями протестующих являются немедленное расселение людей, оставшихся без крова в результате пожара в Grenfell Tower, а также выделение помощи пострадавшим

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Протестующие в здании совета лондонского административного округа Кенсингтон и Челси, Лондон, 16 июня

© REUTERS/Stefan Wermuth

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Демонстранты, протестующие против действий властей в связи с пожаром в жилом доме Grenfell Tower, преодолели сопротивление полиции, проникли в здание совета лондонского административного округа Кенсингтон и Челси и требуют привлечь к ответственности виновных в происшествии. Прямое вещание из здания ведет телеканал Sky News.

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Как отмечается, двумя главными требованиями протестующих являются немедленное расселение людей, оставшихся без крова в результате пожара, а также выделение государственных средств в помощь пострадавшим.

Акцию протеста в здании совета округа Кенсингтон и Челси на улице Хорнтон-стрит организовала общественная организация Radical Housing Network.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным, в результате этого пожара погибли порядка 70 человек, десятки пропали без вести.

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