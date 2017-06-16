ABC: заместитель главы Минюста США может отстраниться от расследования по РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заместитель главы американского Минюста Род Розенстайн не исключил, что ему придется отказаться от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентские выборы в США. Об этом сообщил американский телеканал ABC.
Как отмечают его источники, Розенстайн в приватных беседах с коллегами признал, что такая вероятность существует. В настоящее время разбирательства по этому вопросу курирует спецпрокурор Роберт Мюллер. Вместе с тем Розенстайн, который и назначил Мюллера на пост спецпрокурора, может принимать решения в вопросах, касающихся привлечения к расследованию новых лиц, выделения ресурсов на эти нужды, а также, в случае необходимости, предъявления обвинений.
Ранее министр юстиции США Джефф Сешнс отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял это решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.
Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет ФБР США. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.