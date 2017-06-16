Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: заместитель главы Минюста США может отстраниться от расследования по РФ

Международная панорама
16 июня, 18:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В настоящее время разбирательства по этому вопросу курирует спецпрокурор Роберт Мюллер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заместитель главы американского Минюста Род Розенстайн не исключил, что ему придется отказаться от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентские выборы в США. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

Как отмечают его источники, Розенстайн в приватных беседах с коллегами признал, что такая вероятность существует. В настоящее время разбирательства по этому вопросу курирует спецпрокурор Роберт Мюллер. Вместе с тем Розенстайн, который и назначил Мюллера на пост спецпрокурора, может принимать решения в вопросах, касающихся привлечения к расследованию новых лиц, выделения ресурсов на эти нужды, а также, в случае необходимости, предъявления обвинений.

Ранее министр юстиции США Джефф Сешнс отказался от участия в любых разбирательствах, касающихся роли России в предвыборных процессах в США. Он принял это решение в связи со скандалом, который разразился из-за того, что министр якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет ФБР США. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Биография Гельмута Коля
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
5
Умер Гельмут Коль
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
Маршрутка въехала в столб в Балашихе
Темы дня
Загрузка...
Реклама