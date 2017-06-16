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"Великий европейский идеолог": реакция зарубежных политиков на смерть Гельмута Коля

Международная панорама
16 июня, 19:00 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Бывший глава правительства ФРГ скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене

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Гельмут Коль

Гельмут Коль

© Thomas Lohnes/dapd

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет, сообщил таблоид Bild. Бывший глава германского правительства, сыгравший одну из ключевых ролей в процессе объединения страны, скончался в своем доме в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). О том, как мир отреагировал на смерть политика - в материале ТАСС. 

"Выдающийся немец"

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, скончавшийся в возрасте 87 лет, был великим государственным деятелем, в его лице ушел из жизни выдающийся немец. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

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Гельмут Коль

Биография Гельмута Коля

"Мы только что услышали о том, что скончался бывший федеральный канцлер Гельмут Коль. Он был великим государственным деятелем, великим немецким политиком и, прежде всего, великим европейцем, который очень много сделал не только для объединения Германии, но и Европы", - отметил Габриэль.

"Это его завещание. Таким он останется в памяти", - подчеркнул глава МИД. "В эти минуты мы мысленно находимся с его семьей и детьми. Скончался действительно великий немец", - говорится в заявлении Габриэля.

"Великий архитектор"

Гельмут Коль был великим европейским идеологом и архитектором воссоединения Германии.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"С уходом Гельмута Коля мы потеряли человека, который на протяжении десятилетий формировал европейскую политику и генерировал ее идеи. Коль был великим европейцем и архитектором воссоединения Германии и Европы. Он в значительной степени поддерживал вступление Австрии в ЕС. Я соболезную его семье в эти трудные часы", - написал Курц на своей странице в Twitter.

"Истинный друг всей Европы"

Без канцлера ФРГ Гельмута Коля не было бы евро и ЕС никогда не обрел бы свои современные очертания, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Новость о смерти бывшего канцлера и моего близкого друга стала тяжелым ударом для меня. Нам будет его не хватать, это был истинный друг всей Европы", - заявил Юнкер.

"Гельмут Коль принес новую жизнь в европейский дом. Он строил мосты с востоком и западом, и он никогда не переставал изобретать новые и новые проекты европейского будущего", - заявил Юнкер.

"Без Гельмута Коля не было бы евро, - продолжил политик. - Он с самого начала понял экономическую и политическую значимость и безграничные возможности единой валюты. Для него и его ближайшего партнера (президента Франции) Франсуа Миттерана Европа всегда была проектом мира, который спас континент после двух мировых войн".

Свои соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ сегодня выразили главы Европарламента и Европейского совета Антонио Таяни и Дональд Туск, а также премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Лидер, объединивший Германию"

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, скончавшийся в пятницу в возрасте 87 лет, был одним из самых больших друзей Израиля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я глубоко сожалею о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, он был одним из самых больших друзей Израиля, он всегда придерживался идеи обеспечения безопасности Израиля, - сказал Нетаньяху. - Симпатия Коля к Израилю и сионизму нашли отражение в наших с ним многочисленных встречах, а также в его твердой произраильской позиции, которую он неизменно демонстрировал в Европе и на международных форумах".

Высказывания главы израильского кабинета распространила здесь в пятницу его канцелярия. Нетаньяху выразил соболезнования семье Коля и немецкому народу. "Коль был лидером, объединившим Германию решительной и твердой рукой", - сказал он.

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Скончался Гельмут Коль
Персоны
Коль, Гельмут Юнкер, Жан-Клод Курц, Себастьян Габриэль, Зигмар Нетаньяху, Биньямин
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