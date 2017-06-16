РФ и Бразилия подпишут план двусторонних политических консультаций на 2018-2020 годы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Россия и Бразилия работают над тем, чтобы сделать политический диалог между двумя странами более системным. Об этом говорится в статье президента южноамериканской республики Мишела Темера, опубликованной в газете Estado de Sao Paulo в преддверии его визита в РФ.

"В Москве мы также постараемся структурировать политический диалог, сделать его более системным. Мы подпишем план двусторонних консультаций на период 2018-2020 годы. Таким образом мы еще сильнее укрепим наше взаимодействие по вопросам, которые россияне и бразильцы обсуждают в рамках ООН, G20, БРИКС и других международных инстанций", - отметил Темер.

Конвенция

Конвенция по избежанию двойного налогообложения между Россией и Бразилией вступит в силу уже в ближайшие дни, сообщил Мишел Темер.

"Я привезу в российскую столицу известие о завершении в Бразилии внутренних процедур, необходимых для вступления в силу уже в ближайшие дни двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения и противодействии уклонению от уплаты налогов. И во время визита мы подпишем новые соглашения, направленные на привлечение инвестиций и содействие торговле", - отметил глава государства в своей статье.

В январе 2009 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, подписал закон о ратификации российско-бразильской конвенции по избежанию двойного налогообложения. Однако бразильские власти со своей стороны в течение нескольких лет не ратифицировали документ. В 2015 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Мишелу Темеру, занимавшему тогда пост вице-президента крупнейшей южноамериканской страны, с просьбой ускорить эту процедуру.

Экономическое сотрудничество

Бразилия готова увеличить поставки своей сельхозпродукции в Россию и диверсифицировать экспортируемые товары, говорится также в статье Мишела Темера.

"В подтверждение траектории восстановления экономик двух стран торговый оборот между Бразилией и Россией вырос более чем на 40% за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее это гораздо ниже, чем наш потенциал", - отметил глава государства.

"С учетом масштаба экономик наших двух стран есть пространство для дальнейшего роста. Мы заинтересованы в том, чтобы расширить доступ наших сельскохозяйственных продуктов на российский рынок и диверсифицировать наш экспорт", - заявил Темер. Он добавил, что Бразилия и Россия также будут работать над сближением Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Культурный обмен

Соглашение об открытии бразильских культурных центров в РФ и российских культурных центров в Бразилии будет подписано во время предстоящего визита президента этой южноамериканской страны Мишела Темера в Москву.

"Тема культуры не будет оставлена без внимания во время моего визита в Россию. Мы подпишем соглашения, которые откроют путь для размещения бразильских культурных центров в РФ и российских - в Бразилии. Кроме того, чемпионат мира по футболу, который пройдет в России 2018 году, поможет еще большему сближению наших народов", - отметил Темер в своей статье в газете Estado de Sao Paulo.

6 июня МИД Бразилии сообщил, что Темер посетит Россию с визитом 20-21 июня. После этого глава южноамериканской республики совершит поездку в Норвегию.