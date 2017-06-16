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Ле Пен потребовала начать расследование сокрытия фактов о подготовке теракта в Марселе

Международная панорама
16 июня, 19:40 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По словам Марин Ле Пен, "борьба против терроризма должна быть выше мелких партийных и предвыборных устремлений"

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ПАРИЖ, 16 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы французская юстиция провела расследование относительно сокрытия службами безопасности важных данных о подготовка теракта, направленного против предвыборного митинга ее партии в Марселе. Об этом говорится в коммюнике, распространенном штаб-квартирой этой правой партии.

Заявление Ле Пен было сделано после публикации газетой Liberation сведений о том, что задержанные в Марселе 18 апреля, то есть за пять дней до первого тура президентских выборов два исламских экстремиста готовили теракт именно против митинга Ле Пен, а также митинга представителя "Республиканцев". Первоначально полиция сообщила, что целями "со всей очевидностью намеченных к проведению терактов" были выбраны митинги движения Эмманюэля Макрона "На марше" и партии "Республиканцы". Службам безопасности этих двух партий полицией были еще до задержания экстремистов розданы их фотографии.

"Вызывает изумление и является совершенно недопустимым то, что ни Марин Ле Пен, ни ее предвыборный штаб не были проинформированы властями о столь серьезной угрозе. Причем об этом было бы не известно и сегодня, если бы сведения о расследовании подготовки теракта не просочились в прессу", - отмечает руководство "Нацфронта". Как подчеркивает в этой связи сама Марин Ле Пен, "борьба против терроризма должна быть выше мелких партийных и предвыборных устремлений - ее следует вести со всеми заинтересованными сторонами, включая и политических противников".

"Совершенно очевидно, что министру юстиции Франции надлежит теперь начать расследование с тем, чтобы выяснить причины столь серьезного сокрытия информации", - заявила лидер "Национального фронта".

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Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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