Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с Кубой

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.
"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал Трамп в ходе выступления в Майами (штат Флорида), подчеркнув, что решение "вступает в действие немедленно".
Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.
"Мы призываем Кубу сесть за стол (переговоров) с новым соглашением, которое будет лучшим образом отвечать интересам и их народа, и нашего народа", - сказал Трамп.
Президент США обвинил правительство Кубы в поставках оружия Пхеньяну и способствовании дестабилизации ситуации в Венесуэле.
"Режим Кастро поставлял оружие Северной Корее и способствовал хаосу в Венесуэле", - заявил американский лидер.