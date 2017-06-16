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Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с Кубой

Международная панорама
16 июня, 20:57 дата обновления: 16 июня, 21:11 UTC+3

Президент США обвинил Гавану в поставках оружия КНДР и дестабилизации ситуации в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Dominick Reuter

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал Трамп в ходе выступления в Майами (штат Флорида), подчеркнув, что решение "вступает в действие немедленно".

Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.

"Мы призываем Кубу сесть за стол (переговоров) с новым соглашением, которое будет лучшим образом отвечать интересам и их народа, и нашего народа", - сказал Трамп.

Обвинения Гаваны в поставках оружия КНДР

Президент США обвинил правительство Кубы в поставках оружия Пхеньяну и способствовании дестабилизации ситуации в Венесуэле.

"Режим Кастро поставлял оружие Северной Корее и способствовал хаосу в Венесуэле", - заявил американский лидер.

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