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CNN: британские спецслужбы согласны с АНБ США, что вирус WannaCry был создан Пхеньяном

Международная панорама
16 июня, 21:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По версии АНБ, с помощью "вируса-вымогателя" Пхеньян якобы рассчитывал привлечь средства для своих нужд

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники британских спецслужб, также, как и их американские коллеги, пришли к выводу, что вирус WannaCry, который в мае поразил компьютеры в 150 странах, был создан по приказу властей КНДР. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, разведывательные службы в королевстве полагают, что за распространением вируса стояла группировка хакеров Lazarus Group, которой предположительно управляют из КНДР. Ранее к аналогичным выводам пришло Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Оно утверждает, что вредоносная программа, скорее всего, была создана при участии северокорейской разведки.

По версии АНБ, с помощью "вируса-вымогателя" Пхеньян якобы рассчитывал привлечь средства для своих нужд. В мае американская компания Symantec сообщила, что хакерам удалось получить путем применения WannaCry около 140 тыс. долларов в криптовалюте, которые так и не были обналичены. В фирме также тогда отметили, что вирус может быть связан с Северной Кореей.

Пхеньян все обвинения на этот счет отвергал. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, в частности, заявил журналистам, что речь идет об очередной попытке США оклеветать страну.

12 мая неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 150 странах. По всему миру было совершено более 45 тыс. кибернападений с использованием "вируса-шифровальщика". За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы по 600 долларов в криптовалюте Bitcoin.

По данным Европейского полицейского агентства, атакой были затронуты не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

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