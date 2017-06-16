Трамп озвучил условия снятия санкций с правительства Кубы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не снимет с правительства в Гаване санкции до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, не будет соблюдаться свобода слова и собраний, а также пока в стране не пройдут свободные выборы под международным наблюдением. С таким заявлением американский лидер выступил в Майами (штат Флорида).

"Мы не снимем санкции с кубинского режима до тех пор, пока все политзаключенные не будут освобождены, свобода собраний и выражения мнения не будут уважаться, пока все политические партии не будут легализованы, а также пока не будут назначены свободные выборы под международным наблюдением", - сказал Трамп.

Ранее он заявил, что США отменяют заключенные администрацией Барака Обамы договоренности с Кубой о нормализации отношений двух государств и призвал власти карибского государства сесть за стол переговоров с целью заключения нового соглашения, которое отвечало бы интересам обеих стран.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.