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Замглавы минюста США не намерен брать самоотвод по России

Международная панорама
16 июня, 22:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Ранее СМИ сообщали, будто Род Розенстайн обсуждал возможность самоотвода с сотрудницей ведомства

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Первый заместитель главы минюста США Род Розенстайн пока не намерен самоустраняться от надзора за работой спецпрокурора по расследованию роли России в президентской гонке 2016 года в США. Официальный представитель минюста Иэн Прайор подтвердил это в кратком заявлении для печати.

"Как много раз указывал (Розенстайн), если наступит момент, когда ему необходимо будет взять самоотвод, он это сделает, - указал Прайор. - Однако пока ничего не изменилось".

Ранее телекомпания ABC сообщала, будто Розенстайн обсуждал возможность самоотвода с сотрудницей минюста, занимающей третий по значению пост в ведомственной иерархии. Вслед за телеканалом эту новость подхватили многие СМИ.

Министр юстиции США Джефф Сешнс ранее взял самоотвод от любого участия в том же расследовании, поскольку сам поддерживал нынешнего президента страны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании и участвовал в работе его штаба. Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный Розенстайном, проверяет, в частности, подозрения о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией. Он также пытается установить, не было ли со стороны президента страны попыток помешать отправлению правосудия.

Сам Трамп подобные подозрения категорически отвергает. Россия также не раз на самом высоком уровне указывала на полную безосновательность домыслов о том, будто она вмешивалась в предвыборные политические процессы в США.

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