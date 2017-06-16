СМИ: заявления Трампа по Кубе являются возвратом к империалистической риторик

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ГАВАНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы, с которыми он выступил в Майами (штат Флорида), являются возвратом к империалистической риторике. Об этом пишет газета Granma, печатный орган ЦК Компартии Кубы, которая вела на своем сайте текстовую трансляцию выступления главы Белого дома.
"Заявления Трампа являются возвратом к империалистической риторике и односторонним требованиям и отправляют отношения между Гаваной и Вашингтоном в морозильник", - указывает Granma.
Трамп объявил, что частично отменяет договоренности, заключенные администрацией своего предшественника Барака Обамы, о нормализации отношений между США и Кубой.
Кубинские власти пока не отреагировали на заявления американского президента.
"Президент США проигнорировал опросы общественного мнения, демонстрирующие, что 75% американцев выступают за сближение между Гаваной и Вашингтоном и что подавляющее большинство кубинцев отвергают агрессивную политику, накладывавшую негативный отпечаток на отношения между двумя странами на протяжении последних десятилетий", - отмечает газета.
В преддверии выступления Трампа в социальных сетях была развернута кампания, сопровождавшаяся хэштегом "Куба - наша" (#Cubaesnuestra), к которой присоединились многие крупные кубинские госкомпании, в частности телекоммуникационная монополия Etecsa. Как пишет Granma, большинство участников этой акции "сходятся во мнении, что решение Трампа является возвратом к холодной войне" и отступлением от курса на нормализацию американо- кубинских отношений, начатого Обамой в декабре 2014 года.