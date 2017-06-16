ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал к снижению эскалации напряженности вокруг Катара и ослаблению блокады этой страны другими государствами. Об этом он заявил после состоявшейся у него встречи с руководством внешнеполитических ведомств трех стран Персидского залива - главами МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром и Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой, и госминистром иностранных дел страны ОАЭ Анваром Гаргашем, а также после проведенных 8 и 13 июня соответственно встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и телефонного разговора с министром иностранных дел Кувейта Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Он призвал все страны Персидского залива воздерживаться от любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для жизней простых людей, проживающих в Катаре и за его пределами. Он ясно дал понять, что Великобритания обеспокоена коллективными действиями, предпринятыми Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном в отношении важного союзника, и призвал их ослабить ограничения, введенные в настоящий момент в отношении Катара", - сказано в сообщении Форин оффиса.

Катар же, по мнению Джонсона, "должен взаимодействовать со своими соседями в регионе по вопросу об их обеспокоенности в отношении экстремизма", и преумножать тот прогресс в борьбе с радикализмом и терроризмом в регионе, который был достигнут "в партнерстве с его союзниками в Персидском заливе".

Ранее глава МИД Саудовской Аравии аль-Джубейр сообщил журналистам в Лондоне, что Эр-Рияд вместе с Бахрейном, Египтом и ОАЭ ведет работу над подготовкой списка претензий к Катару, который будет скоро вручен властям этой страны.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.